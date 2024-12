Stand: 02.12.2024 12:15 Uhr Vogelgrippe-Ausbruch im Wangerland: 28.000 Puten getötet

In einem Putenmastbetrieb im Wangerland (Landkreis Friesland) ist ist ein Ausbruch der Vogelgrippe festgestellt worden. 28.000 Tiere mussten getötet werden. Die Proben seien im amtlichen Untersuchungsinstitut des LAVES in Oldenburg untersucht worden, teilte das Vetrinäramt Jade-Weser mit. Dabei sei der Erreger nachgewiesen worden. Die Puten hätten die typischen Symptome gezeigt, einige seine bereits verendet, so das Vetrinäramt. In einem Radius von drei Kilometern wurde am Sonntag eine Schutzzone eingerichtet, sie erstreckt sich auch auf Teile der Stadt Wittmund.

Weitere Informationen Geflügelpest im Landkreis Aurich: 8.400 Puten werden getötet Wie das Virus in den Betrieb nahe Dornum gelangte, ist unklar. Es ist der erste Ausbruch in Niedersachsen seit dem Sommer. (25.11.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.12.2024 | 09:30 Uhr