Vierjähriger schreibt nach Fahrradunfall Brief an Verursacher

Nach einem Unfall ihres vierjährigen Sohnes hat sich eine Mutter in Bremen in einem Social-Media-Beitrag auf Instagram an den mutmaßlichen Fahrerflüchtigen gewandt und viel Zuspruch erhalten. Gemeinsam mit ihrem Sohn hat Nuria Fischer einen Brief verfasst, der mit den Worten "Hallo Fahrradfahrer, du hast mich heute Morgen am 30. September um 10 Uhr angefahren" beginnt. Der Radfahrer habe zunächst eine rote Ampel überfahren und sei mit hoher Geschwindigkeit mit dem Vierjährigen kollidiert. Nach dem Unfall habe er sich entfernt, ohne auf das Kind zu achten, das hingefallen sei und geschrien habe, so Fischer. "So geht man nicht mit Menschen um", heißt es in dem Schreiben weiter. "In der Kita lernen wir, dass wir aufeinander achten."

Ziel des Briefs sei es, den Fahrradfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, sagte Fischer. Ihrem Sohn gehe es körperlich zwar gut, er sei nach dem Vorfall aber sehr emotional gewesen. Sein Fahrrad sei beschädigt worden. Fischer erhielt auf ihren Beitrag zwischenzeitlich mehr als 1.700 "Gefällt mir"-Angaben. Sie wolle nun Anzeige gegen den Mann erstatten. Mehrere Medien, darunter Radio Bremen, hatten zunächst berichtet.

