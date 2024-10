Stand: 09.10.2024 10:07 Uhr Vergessenes Bügeleisen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein eingeschaltetes Bügeleisen hat in Spetzerfehn (Landkreis Aurich) am Dienstagmittag zu einem Einsatz für die Ortsfeuerwehr geführt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt, hatte eine Haushälterin ein eingeschaltetes Bügeleisen auf dem Bügelbrett abgestellt, anschließend das Haus verlassen und sich dabei ausgeschlossen. Die Feuerwehr rückte an und musste die Tür öffnen. Zum Glück war noch nichts passiert. Das Bügeleisen konnte ausgeschaltet werden und die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach etwa einer Stunde beenden.

