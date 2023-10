Stand: 04.10.2023 10:48 Uhr Unternehmen errichtet Lithium-Aufbereitung in Emden

Das Unternehmen Livista Energy will in Emden eine Anlage zur Aufbereitung von Lithium errichten. Der Pachtvertrag für die 32 Hektar große Fläche am Wybelsumer Polder wurde jetzt von dem Unternehmen und der Hafenbetriebsgesellschaft Niedersachsen Ports unterzeichnet. Die Raffinerie soll zunächst jährlich 40.000 Tonnen batterietaugliches Lithium produzieren. Hinzu kommen 10.000 Tonnen Lithium-Carbonat. Diese Mengen reichen nach Angaben des Unternehmens aus, um 850.000 Elektrofahrzeuge mit Batterien auszustatten. Die Produktionskapazität lasse sich später verdoppeln. Die Anlage könne sowohl Lithium aus Erz als auch aus Recycling gewinnen. Die Produktion beginne im Jahr 2026. Damit werde eine Lücke in europäischen Lieferketten geschlossen, um die Abhängigkeit von asiatischen Lithium-Raffinerien zu verringern.

