Stand: 15.11.2024 11:14 Uhr Unfall vor Arztpraxis: Autofahrer stirbt

In Wardenburg (Landkreis Oldenburg) hat ein 71-jähriger Autofahrer am Donnerstag einen Unfall verursacht und ist später gestorben. Laut Polizei war ein medizinischer Notfall Grund für das Unglück. Der 71-jährige Ammerländer sei dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte er nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz einer Arztpraxis mit einem geparkten Kleinwagen. Der 71-Jährige sei nach dem leichten Zusammenstoß nicht ansprechbar gewesen und wurde in der Arztpraxis reanimiert, so die Polizei. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, verstarb er dort später.

