Stand: 03.07.2024 13:27 Uhr Unbekannter will Pkw stehlen - Fahrer sitzt noch im Wagen

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Geestland (Landkreis Cuxhaven) versucht, ein Auto zu stehlen. Der Fahrer des Autos hatte laut Polizei seinen Wagen gerade auf einem Parkplatz abgestellt, als ein Mann die Beifahrertür aufriss. Sofort sei der Unbekannte in das Auto eingestiegen, habe mehrfach auf den Fahrer eingeschlagen und ihn aufgefordert, den Wagen zu verlassen. Dann sei der Täter jedoch unverrichteter Dinge geflüchtet - vermutlich Richtung Bremerhaven. Nach Angaben der Polizei war er dunkel gekleidet und sprach mit Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04743) 928-0 zu melden.

