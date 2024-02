Unangemeldete Vierbeiner? Firma soll Hunde in Hesel zählen Stand: 29.02.2024 14:21 Uhr In der Samtgemeinde Hesel (Landkreis Leer) soll bis Ende Mai eine Fachfirma die Hunde in den Haushalten der Region zählen. Die Gemeinde erhofft sich, auf diese Weise unangemeldete Tiere ausfindig zu machen.

Bei den sechs Ortsbürgermeistern sei der Eindruck entstanden, dass es seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich mehr Hunde gibt, als angemeldet seien, sagte der erste Gemeinderat Joachim Duin dem NDR Niedersachsen. Die Fachfirma soll demnach an rund 6.000 Haustüren klingeln und fragen, ob dort ein Hund lebe. Werde dies verneint, sei der Fall erledigt, sagte Duin. Fällt den Mitarbeitenden jedoch auf, dass etwa ein Hund im Hintergrund bellt oder die Auskunft verweigert wird, würden diese Informationen an die Samtgemeinde weitergeleitet. In diesem Fall wird das Ordnungsamt verständigt, hieß es.

Ordnungsamt überprüft Haushalte bei Verdacht

Dann wird laut Gemeinde das Grundstück vom Ordnungsamt nach Auffälligkeiten untersucht, wie etwa nach einem Hundenapf oder Hundehaufen. Bestehe der Verdacht auf ein unangemeldetes Tier, müssten die Besitzerinnen und Besitzer die Steuer womöglich für Jahre nachzahlen - zuzüglich zehn Prozent Zinsen, sagte Duin. Die Gemeinde geht nach eigenen Angaben von 200 bis 250 unangemeldeten Hunden aus. Die Aktion habe bereits im Voraus Wirkung gezeigt: Seitdem die Gemeinde die Zählung auf ihrer Webseite angekündigt hat, hätten bereits 20 Menschen ihre Hunde gemeldet, teilte die Gemeinde Hesel mit.

