Stand: 19.04.2025 13:27 Uhr Tritte gegen den Kopf: Polizei sucht unbekannten Angreifer

Am Morgen des Karfreitags hat ein unbekannter Mann in der Bremer Neustadt einen 41-Jährigen verprügelt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Autofahrerin beobachtete demnach, wie der Angreifer mehrfach gegen den Kopf des 41-Jährigen trat, als dieser am Boden lag. Als er die Autofahrerin bemerkte, sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Der 41-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Der Täter wird als 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit Dreitagebart beschrieben. Er soll grün-graue Oberbekleidung getragen haben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen und mahnt: "Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden." Die Polizei Bremen verfolge solche Taten "mit aller Konsequenz".

