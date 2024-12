Toter auf Friedhof in Bremen: Zweiter Verdächtiger ermittelt Stand: 01.12.2024 11:24 Uhr Im Zusammenhang mit einer Gewalttat in Bremen-Walle hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen ermittelt und festgenommen. Auf einem Friedhof war ein blutverschmierter Toter gefunden worden.

Gegen den 36-jährigen Verdächtigen hat das Amtsgericht Bremen laut Polizei am Freitag Haftbefehl erlassen. Der Mann steht im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Bereits Mitte November war ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Auch er ist in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hatten sich auf das private Umfeld des Opfers konzentriert.

Videos 1 Min Leiche mit Stichverletzungen auf Bremer Friedhof entdeckt (19.09.2024) Zeugen hatten den blutüberströmten Leichnam am Donnerstagmorgen im Stadtteil Walle gefunden. 1 Min

Mordkommission eingerichtet - Ermittlungen dauern an

Im September war auf dem Friedhof im Stadtteil Walle die Leiche eines 40-Jährigen entdeckt worden. Sie wies den Polizeiangaben zufolge Stichverletzungen auf. Die Einsatzkräfte hätten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei hatte zum Fall eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Es werde "mit Hochdruck daran gearbeitet", die Geschehnisse vollständig aufzuklären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.12.2024 | 11:00 Uhr