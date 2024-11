Toter auf Friedhof in Bremen: Verdächtiger in Untersuchungshaft Stand: 09.11.2024 10:53 Uhr Im Fall eines getöteten 40-Jährigen aus Bremen-Walle hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 28-Jährige soll aus dem privaten Umfeld des Opfers stammen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ermittler und Staatsanwaltschaft hatten am Donnerstag in einer koordinierten Aktion Durchsuchungsbeschlüsse in Bremen vollstreckt. Dabei sei der Verdächtige, der zuvor in den Fokus der Mordkommission geraten war, festgenommen worden, teilte die Polizei Bremen am Samstag mit. Ein Richter erließ am Freitagabend Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf das private Umfeld des Opfers, wobei die genauen Hintergründe der Tat noch nicht abschließend geklärt sind. Die Staatsanwaltschaft Bremen übernimmt nun die Leitung in dem Fall.

Tatort Friedhof: Opfer mit Stichverletzungen aufgefunden

Die Leiche des Opfers war im September auf einem Friedhof im Bremer Stadtteil Walle gefunden worden. Zeugen hatten zuvor eine blutverschmierte Person auf dem Gelände gemeldet. Einsatzkräfte der Polizei fanden den Mann mit mehreren Stichverletzungen, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Weitere Tötung in Bremen: Polizei prüft mögliche Zusammenhänge

Die Tötung des 40-Jährigen war nicht der einzige gewaltsame Todesfall in Bremen in der betreffenden Woche. Nur einen Tag zuvor war in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Huchting ein 21-Jähriger erstochen worden. Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten, geht jedoch eher davon aus, dass sie unabhängig voneinander begangen wurden.

