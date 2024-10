Stand: 29.10.2024 21:26 Uhr Tödlicher Unfall in Scholen: 61-Jährige rutscht mit Auto in Graben

Nach einem missglückten Wendemanöver in Scholen (Landkreis Diepholz) ist eine 61-Jährige mit ihrem Auto in den Graben gerutscht und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau nach dem Wendeversuch am Ende einer schmalen Straße offenbar versucht, das Fahrzeug aus dem Graben zu schieben. Dabei sei sie vermutlich abgerutscht und unter das zurückrollende Auto geraten, das sie unter Wasser gedrückt habe, so die Polizei. Ein Notarzt konnte demnach nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min