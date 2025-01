Stand: 21.01.2025 07:24 Uhr Tödlicher Unfall in Cloppenburg: Autofahrer rast über Kreisverkehr

In Cloppenburg ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 57-Jährige mit hoher Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr. Dabei hob der Wagen den Angaben zufolge ab und landete mehrere Meter hinter dem Kreisverkehr auf dem Dach. Der Mann starb noch am Unfallort, Feuerwehrleute bargen ihn aus seinem Fahrzeug. Am Auto und am Kreisel entstand den Angaben zufolge ein hoher Sachschaden. Warum der Mann über den Kreisverkehr fuhr, ist laut Polizei unklar.

VIDEO: Unfall im Kreisverkehr in Cloppenburg: 57-Jähriger stirbt (1 Min)

