Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Rastede: Urteil erwartet Stand: 25.06.2024 16:58 Uhr Zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Rastede soll am Mittwoch das Urteil fallen. Angeklagt ist ein Sicherheitsmann, dem vorgeworfen wird, ein Absperrband nicht angebracht zu haben.

Der 40-Jährige war laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2022 dafür zuständig, den Bahnübergang im Rasteder Ortsteil Liethe (Landkreis Ammerland) zu sichern. Die Schranken waren seinerzeit wegen einer Baustelle nicht in Betrieb. Der Sicherheitsmann soll versäumt haben, den Bahnübergang abzusperren, als sich ein 52-Jähriger mit seinem Sattelschlepper näherte. Der Lkw-Fahrer überquerte in dem Moment die Gleise als sich eine Nordwestbahn näherte, die gegen den Lkw fuhr. Der Lkw-Fahrer starb. Die Anklage wirft dem Sicherheitsmann Totschlag vor. Am Mittwoch soll im Amtsgericht Westerstede voraussichtlich das Urteil fallen.

Videos 5 Min Rastede: Tödlicher Bahnunfall im Ammerland Ein Zug der Nordwestbahn ist in voller Geschwindigkeit mit einem Sattelschlepper kollidiert. Der Fahrer des Lkw kam dabei ums Leben. (03.08.2022) 5 Min

Bei Verteilung drohen mehrere Jahre Haft

Dem Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung mindestens fünf Jahre Haft. In dem Prozess sollte geklärt werden, warum der Posten den Übergang nicht absperrte, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Westerstede im Vorfeld der Gerichtsverhandlungen Ende Mai mitgeteilt hatte.