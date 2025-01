Stand: 09.01.2025 10:54 Uhr Tödlicher Unfall: Frau wird beim Gassigehen von Auto erfasst

Eine 49-Jährige ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Oldersum (Landkreis Leer) ums Leben gekommen. Die Frau ging nach Polizeiangaben mit ihren Hunden spazieren und lief am rechten Fahrbahnrand einer Landstraße. Dort sei sie von dem Auto eines 32-Jährigen erfasst worden. Ersthelfer und Notarzt hätten noch versucht, sie zu reanimieren. Ohne Erfolg - die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme hat die Polizei die Landstraße gesperrt und den Verkehr umgeleitet. Wie es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2025 | 13:30 Uhr