Stand: 23.11.2024 14:26 Uhr Streit in Cuxhaven eskaliert: Mann durch Messerstiche verletzt

In Cuxhaven ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es in einer Wohnung in der Lehfeldstraße gegen ein Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Dabei wurde ein 22-Jähriger durch Messerstiche und Schläge verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm drei Personen vorläufig fest und fahndet derzeit nach einem vierten Verdächtigen, einem 19-Jährigen aus Cuxhaven. Zum genauen Tatablauf konnte die Polizei bislang keine Angaben machen, die Hintergründe sind weiterhin unklar. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um eine Tat im persönlichen Umfeld.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.11.2024 | 13:00 Uhr