Stand: 09.02.2024 18:17 Uhr Streit eskaliert: Jugendlicher attackiert Schüler mit Hammer

Auf einem Schulgelände in Oldenburg ist am Freitag ein 16-jähriger Schüler von einem Bekannten mit einem Hammer am Kopf verletzt worden. Tatverdächtig ist laut Polizei ein 15 Jahre alter ehemaliger Schüler der Oberschule. Zwischen dem mutmaßlichen Angreifer und dem Opfer soll es den Angaben zufolge zuvor einen Streit gegeben haben, der eskalierte. Worum es dabei ging, ist laut Polizei nicht bekannt. Der 16-Jährige erlitt eine Platzwunde. Die Polizei fasste den Tatverdächtigen wenig später. Eine Gefahr für andere Schüler habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Die Tat habe auch keinen Bezug zu der Schule.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min