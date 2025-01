Streit auf Geburtstagsfeier: Drei Verletzte und eine Festnahme Stand: 14.01.2025 12:30 Uhr Bei einer Geburtstagsfeier in Emden ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit unter drei Gästen eskaliert. Ein 29 Jahre alter Mann soll zwei anderen Gästen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben.

Später bedrohte er die Einsatzkräfte. Gegen 2.10 Uhr kam es bei Streitigkeiten auf einer Geburtstagsfeier in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden zu Streitigkeiten, die in einer Prügelei endeten. Ein 29-jähriger Mann schlug dabei einer 19-jährigen Frau und einem weiteren 23-jährigen Gast mit einer Flasche auf den Kopf. Hierdurch wurden beide Personen leicht verletzt. Daraufhin wehrten sich die beiden Gäste, indem sie den Angreifer festhielten und auf ihn einschlugen. Dies führte zu leichten Gesichtsverletzungen bei dem 29-Jährigen.

Mann beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Die eingetroffen Polizeikräfte trennten die Streitparteien. Bei der Aufnahme der Situation wurden die Beamten wiederholt von dem 29-Jährigen gestört, woraufhin sie einen Platzverweis aussprachen. Da der Emder sich nicht an diesen hielt, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Auch hierbei leiste er Widerstand und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Dabei beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. In seinem Rucksack wurde eine beachtliche Menge Cannabis gefunden und sichergestellt. Gegen die drei Gäste wurde ein Strafverfahren eingeleitet.