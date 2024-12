Stand: 04.12.2024 15:21 Uhr "Stille Stunde" in Vechta: Einkaufen ohne Reizüberflutung

In einem Supermarkt in Vechta können Kundinnen und Kunden jetzt in besonders leiser Atmosphäre einkaufen. Wie der Markt mitteilte, werden mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr das Licht gedimmt und die Lautstärke reduziert. Die Hintergrundmusik laufe in der Zeit in geringer Lautstärke und auch die Durchsagen werden auf das Nötigste reduziert. Damit soll Menschen, die von Geräuschen und Reizen überfordert sind, ein ruhiger Einkauf ermöglicht werden. Beispielsweise für Menschen mit Autismus oder mit ADHS und für Ältere kann ein Übermaß an Reizen anstrengend sein. Eine "Stille Stunde" bieten mehrere Supermärkte im Nordwesten an, etwa in Emstek und Jever.

