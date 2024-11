Stand: 27.11.2024 12:18 Uhr Sperrungen aufgehoben: Bombe in Bremen erfolgreich entschärft

Eine bei Sondierungsarbeiten im Bremer Stadtteil Huchting gefundene 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwochvormittag mussten rund 10.000 Anwohner evakuiert werden. Betroffen waren alle Gebäude in einem Radius von 300 Metern, auch Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen. Außerhalb dieser Evakuierungszone waren die Anwohner aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und sich nicht an Fenstern aufzuhalten. Am frühen Nachmittag hatte laut Polizei ein Sprengmeister die amerikanische Fliegerbombe entschärft. Die Sperrungen wurden laut Polizei aufgehoben. Es kam demnach zu keinen besonderen Vorkomnissen.

