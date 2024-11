Stand: 03.11.2024 14:56 Uhr Seniorenheim in Achim brennt - Vier Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Achim (Landkreis Verden) sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte am Mittag offenbar eine Gardine in einem der Zimmer Feuer gefangen. Die Mitarbeitenden konnten den Brand demnach löschen, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. Auch zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

