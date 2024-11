Stand: 04.11.2024 21:48 Uhr Brand in Seniorenheim in Achim - Ursache gefunden

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Achim (Landkreis Verden) sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Zigarillo eines Bewohners das Feuer gegen Mittag ausgelöst hat. Demnach war versehentlich eine Gardine in Brand geraten, als sich der Mann die Zigarre anzündete. Eine Mitarbeiterin habe die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnten die Mitarbeitenden den Brand selbst löschen. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

