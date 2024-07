Stand: 01.07.2024 10:19 Uhr Schwerer Raubüberfall in Uthlede bei Aktenzeichen XY...ungelöst

Die Polizei Cuxhaven erhofft sich durch die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwoch Hinweise zu einem schweren Raubüberfall aus Uthlede (Landkreis Cuxhaven). Die Tat passierte nach Angaben einer Polizeisprecherin bereits im Dezember 2022. Damals war ein unbekannter Täter am Vormittag in das Haus eines älteren Ehepaares eingebrochen. Es war zu einem Streit zwischen dem maskierten Täter und dem Hausbewohner gekommen. Der Unbekannte hatte daraufhin den Mann mit einem Messer verletzt. Dieser musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte damals unerkannt mit Bargeld in nicht genannter Höhe fliehen.

