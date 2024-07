Stand: 10.07.2024 12:06 Uhr Schüsse in Bremer Neustadt: 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt

Die Polizei Bremen hat nach den Schüssen auf einen 25-Jährigen am Wochenende eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen, um die Hinweise zu den Tätern zusammenzuführen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten in der Neustadt Unbekannte mehrfach auf einen Mann geschossen und ihn am Bein verletzt. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Männer weggelaufen waren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweisgeber ausgelobt, die helfen können, die Täter zu identifizieren. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der (0421) 362 38 88 oder über das Hinweisportal zu melden. Dort können auch anonym Video- oder Fotoaufnahmen hochgeladen werden.

