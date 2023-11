Stand: 11.11.2023 09:18 Uhr Scheune samt Traktor abgebrannt: 100.000 Euro Schaden

Ein Brand in Twistringen (Landkreis Diepholz) hat in der Nacht zu Samstag eine Scheune zerstört. Das teilte die Polizei mit. In der Scheune auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs war demnach ein Traktor geparkt, auch er brannte aus. Zudem wurden ein Auto sowie das Wohnhaus beschädigt. Die Bewohnenden konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

