Stand: 17.04.2024 09:35 Uhr Reifen zerstochen: Neun Autos in Cuxhaven beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Cuxhaven die Reifen von insgesamt neun Autos zerstochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach waren die Fahrzeuge im Stadtteil Döse abgestellt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die Taten in einem direkten Zusammenhang stehen. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

