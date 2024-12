Stand: 18.12.2024 10:07 Uhr Razzia gegen Enkeltrick-Betrüger: Polizei nimmt Verdächtige fest

In Bremen haben Ermittler drei mutmaßliche Mitglieder einer Betrügerbande festgenommen. Sie sollen mit dem Enkeltrick vor allem ältere Menschen um hohe Geldsummen gebracht haben, indem sie sich als falsche Polizisten, Bankangestellte und Staatsanwälte ausgaben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Bremen und die Polizei in Oldenburg mit. Demnach durchsuchten die Ermittler am Dienstag vier Objekte. Drei Männer und zwei Frauen stehen in Verdacht, die Taten seit Mitte des vergangenen Jahres verübt zu haben. Angaben zur Schadenshöhe und zur Zahl der Betrugsfälle machten die Ermittler nicht. Die drei Männer wurden auf Antrag des Amtsgerichts einem Haftrichter vorgeführt, sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Rund 50 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Bremen und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg waren an der Razzia beteiligt. Sie fanden unter anderem Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und zahlreiche Datenträger mit Beweismitteln.

