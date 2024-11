Stand: 08.11.2024 13:33 Uhr Professionelles Drogenlabor in Stadland: Pärchen unter Verdacht

In einem leerstehenden Landgasthof in Stadland (Landkreis Wesermarsch) sind Ermittler auf ein professionelles Drogenlabor gestoßen. Wie die Polizei Cuxhaven mitteilt, fanden sie bei einer Durchsuchung in dem ehemaligen Lokal sowie einer zugehörigen Scheune Ausrüstung zur Herstellung synthetischer Rauschgifte. Auch diverse Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die mutmaßlichen Betreiber des Labors sind laut Polizei eine 46-Jährige aus Delmenhorst und ihr 42-jähriger Lebensgefährte als Eigentümer des Gasthofs. Laut Polizei konnten die Beamten die beiden bei der Durchsuchung an ihrem Wohnhaus antreffen, später aber entlassen. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und Betreibern des Labors dauern an. Weitere Angaben macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die genaue Zusammensetzung der beschlagnahmten Drogen und Chemikalien untersucht nun das Landeskriminalamt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min