Stand: 04.10.2024 09:24 Uhr Pinguin-Museum Cuxhaven verkauft Exponate

Die Betreiber des Pinguin-Museums in Cuxhaven verkaufen am Freitag einen Teil der Exponate und der Museumsausstattung. Im September hatte Paar, das die Sammlung betreibt, angekündigt, das Museum nach 15 Jahren zu schließen. Der Zeitaufwand sei zu groß, hieß es. Nachfolger für das spendenfinanzierte Haus wurden nicht gefunden. Die Sammlung umfasste rund 4.000 verschiedene Pinguin-Artikel in verschiedenen Größen. Die größten waren nach Angaben des Betreiber-Paares fast zwei Meter groß. Das Pinguin-Museum ist noch bis zum 2. November geöffnet. Am 9. November sollen dann die letzten verbliebenen Ausstellungsstücke zum Verkauf angeboten werden.

