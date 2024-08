Stand: 29.08.2024 12:20 Uhr Pferde zu verkaufen: Aus für Kutschen-Service auf Juist

Die Pferdekutschen vom Flugplatz der Insel Juist zur Ortsmitte stehen vor dem Aus. Dieser Service wird Ende September eingestellt, hieß es von der Spedition "Huf". Grund dafür sei, dass weniger Gäste mit dem Flieger auf die Insel kämen und stattdessen mit den günstigeren Schnellfähren nach Juist reisen, so die Speditions-Geschäftsführerin Nadja Tschovikov. Inselflieger-Geschäftsführer Olaf Weddermann bestätigte das: 2018 zählte er noch 58.000 Fluggäste im Jahr, 2024 rechnet er bisher mit 30.000. Die Urlauber könnten inzwischen Elektrofahrräder am Flugplatz mieten, um in den Ort zu kommen, so "Huf"-Geschäftsführerin Tschovikov weiter. Deshalb lohne sich das Geschäft mit den Kutschen nicht mehr. Die ersten der 20 Pferde und Kutschen werden bereits im Internet zum Verkauf angeboten.

Nordseeinsel Juist: Das Zauberland lockt bei jedem Wetter Ruhe, Weite und ein kilometerlanger Strand zeichnen die ostfriesische Insel aus. Statt Autos verkehren dort Pferdewagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.08.2024 | 08:30 Uhr