Stand: 05.09.2024 12:31 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Siebenjährige schwer am Auge verletzt

Bei einem Unfall in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) hat ein siebenjähriges Mädchen bleibende Schäden am Auge erlitten. Das Mädchen kam nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Kind war den Angaben zufolge am Mittwochmorgen gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Weg zur Schule. Der Junge schilderte den Beamten, dass ein Fahrradfahrer mit seiner Schwester zusammengestoßen sei. Eine weitere Zeugin beschrieb einen in Frage kommenden Radfahrer als etwa 25 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er soll einen dunklen Helm getragen haben, sein Fahrrad könnte rot gewesen sein. Den Radfahrer selbst und weitere Zeugen ruft die Polizei in Osterholz nun dazu auf, sich unter der Telefonnummer (04791) 307-0 zu melden.

