Oldenburg: Reizgas vor Disko versprüht - Mutmaßlicher Angreifer erschossen Stand: 20.04.2025 14:45 Uhr Nach einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Oldenburg hat ein Polizist mit seiner Dienstwaffe in der Innenstadt auf einen mutmaßlichen Angreifer geschossen. Der 21-Jährige starb später an seinen Verletzungen.

Vor dem Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag sei dem Mann der Einlass in eine Diskothek verboten worden, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit. Darauf habe er mit einem Reizstoff auf zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter gezielt und diesen versprüht. Mindestens vier Menschen wurden laut einem Polizeisprecher dabei verletzt. Als der 21-Jährige davonlief, verfolgten ihn mehrere Personen. Sie stoppten laut Polizei jedoch, als dieser ihnen mit einem Messer drohte.

Polizist schießt auf mutmaßlichen Angreifer

Die Polizei stellte den Mann demnach später in einer Fußgängerzone in der Innenstadt. Als Polizisten ihn ansprachen, sei er zunächst davongerannt. In einer benachbarten Straße sei der 21-Jährige dann bedrohlich auf weitere Polizisten zugegangen und habe dabei Reizstoff in ihre Richtung gesprüht, so die Polizei. "Schließlich machte ein 27-jähriger Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch", heißt es. Der mutmaßliche Angreifer wurde von mehreren Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt. In einer Klinik erlag er später seinen Verletzungen. Wo die Schüsse den 21-Jährigen getroffen haben und wie viele Schüsse gefallen sind, sagte der Polizeisprecher nicht. Die Leiche des Mannes werde nun obduziert. Der Polizeisprecher rechnet nach Ostern mit Ermittlungsergebnissen.

Andere Polizeiinspektion übernimmt Ermittlungen

Gegen den 27 Jahre alten Polizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet. Dies sei in solchen Fällen üblich, sagte der Polizeisprecher. Es werde geprüft, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt worden sei. Der 27-jährige Polizist sei von dem Reizgas verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg führt das Verfahren. Die Ermittlungsarbeit habe aus Neutralitätsgründen nicht die Oldenburger Polizei, sondern die Polizeiinspektion Delmenhorst übernommen, heißt es. Ein Polizeisprecher hatte gegenüber dem NDR Niedersachsen zunächst von mehreren Verletzten nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Oldenburg gesprochen. Später hieß es in einer Mitteilung, der Vorfall sei vor einer Diskothek passiert.

