Stand: 09.10.2024 14:58 Uhr Obdachlosenunterkunft in Bremervörde: Mann schwer verletzt

In einer Obdachlosenunterkunft in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist am Dienstagabend ein 58-Jähriger durch Schläge auf den Kopf schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 38-jähriger sich dem schlafenden Mann genähert und ihn dann mehrfach geschlagen. Demnach erlitt das Opfer dabei schwerste Verletzungen, die seine Sehfähigkeit beeinträchtigten. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 38-jährigen Verdächtigen hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zu den Hintergründen der Tat werde noch ermittelt, so die Polizei.

