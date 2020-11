Stand: 23.11.2020 15:40 Uhr NGG-Appell: Keine längeren Arbeitszeiten wegen Schweine-Stau

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) hat die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast aufgerufen, ihre Forderungen nach längeren Arbeitszeiten in der Schlachtindustrie zu unterlassen. Da wegen der Corona-Einschränkungen weniger Schweine geschlachtet werden, hatte Otte-Kinast angeregt, die wöchentliche Arbeitszeit in den Schlachthöfen bis Mai auf bis zu 58 Stunden anzuheben. So könne der Schweine-Stau bei den Züchtern abgebaut werden. Der Schweinestau sei nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verursacht worden, solle aber jetzt von ihnen ausgebadet werden, kritisierte Brümmer.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2020 | 17:00 Uhr