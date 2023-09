Stand: 22.09.2023 09:18 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Upgant-Schott

Bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott (Landkreis Aurich) ist am Donnerstag ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war zuvor ein 69-Jähriger mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Pkw erst gegen ein weiteres Auto und prallte dann mit dem dahinter fahrenden Motorradfahrer zusammen. Der 62-Jährige landete in einem Straßengraben und starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw des Unfallverursachers kam ebenfalls von der Straße ab und prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen den 69-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min