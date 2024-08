Stand: 25.08.2024 17:26 Uhr Millionenschaden nach Feuer in Lagerhalle von Wohnmobil-Händler

Bei dem Brand auf dem Betriebsgelände eines Wohnmobil-Händlers in Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Laut Feuerwehr war am Sonntagvormittag eine Lagerhalle des Betriebes in Brand geraten. Ein Mitarbeiter hatte das Feuer demnach gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Halle bereits im Vollbrand gestanden, hieß es. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Am Sonntagnachmittag liefen noch kleinere Nachlöscharbeiten, wie eine Feuerwehrsprecherin NDR Niedersachsen mitteilte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.08.2024 | 16:00 Uhr