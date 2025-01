Mehrere Kokain-Pakete auf Borkum und Juist angespült Stand: 06.01.2025 17:30 Uhr Mehrere Kokain-Pakete wurden Ende 2024 an den Stränden der Nordseeinseln Borkum und Juist entdeckt. Woher die Pakete stammen, ist laut Zoll Hannover noch nicht klar. Ähnliche Fälle gibt es auch auf anderen Nordseeinseln.

Der Zoll Hannover hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Pakete aufgenommen. Um welche Menge es sich bei den Drogen handelt, teilte der Zoll auf Nachfrage des NDR Niedersachsen nicht mit. Strandbesucher werden von den Behörden gebeten, sich von angespülten Paketen oder verdächtigen Gegenständen fernzuhalten und den Zoll oder die Polizei zu informieren.

Zoll: Schiff könnte Ladung verloren haben

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kokain-Päckchen an der Nordsee entdeckt. So hatte ein Spaziergänger Päckchen mit Kokain am Strand der Insel Sylt gefunden. Laut Zoll Hamburg handelte es sich um 25 Kilogramm der Droge. An den Stränden von Föhr, Amrum und Sylt waren außerdem im Dezember etwa 175 Kilogramm Kokain in mehreren Päckchen angespült worden. Seit Anfang Dezember wurden damit insgesamt 250 Kilogramm an Schleswig-Holsteins Stränden sichergestellt Der Zoll geht davon aus, dass ein Schiff die Ladung verloren hat.

Weitere Informationen Ermittler finden 153 Kilogramm Kokain auf Frachtschiff Zoll und Polizei kontrollierten das Schiff in Wilhelmshaven. Die Drogen-Pakete waren mit Fischernetzen umwickelt. (03.01.2025) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.01.2025 | 18:00 Uhr