Stand: 08.09.2024 12:52 Uhr Massenschlägerei in Emden: 20 Männer gehen aufeinander los

Im ostfriesischen Emden sind in der Nacht zum Sonntag 15 bis 20 Männer aneinandergeraten. Laut Polizei gingen sie aufeinander los und benutzten dabei unter anderem verschiedene Gegenstände. Einer der Männer habe Stichverletzungen erlitten, so die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus. Als die alarmierte Polizei gegen 2.45 Uhr auf dem Neuen Markt eingetroffen sei, seien die an der Schlägerei Beteiligten sofort in verschiedene Richtungen geflüchtet, hieß es. Die Polizei hofft daher jetzt auf Zeugenhinweise: Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei Emden unter der Telefonnummer (04921) 8910 oder bei der Polizei Leer unter (0491) 976 900 zu melden.

