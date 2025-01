Stand: 31.01.2025 11:32 Uhr Maskierte Männer verfolgen zehnjähriges Mädchen nach der Schule

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ein zehnjähriges Mädchen auf dem Weg von der Schule nach Hause verfolgt. Wie das Mädchen der Polizei schilderte, hatten die beiden Männer sich zuvor in einem Auto Skibrillen übergezogen und liefen der Schülerin dann hinterher. Erst als eine ältere Anwohnerin eingegriffen und die Situation entschärft habe, seien die Täter mit dem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte geflohen. Die Polizei in Cuxhaven hat eine Beschreibung der Täter veröffentlicht. Demnach sollen die Männer zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, westeuropäisches Aussehen, braune Haare und eine stämmige Figur haben. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer (04721) 57 30 um Hinweise.

