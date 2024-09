Stand: 10.09.2024 18:34 Uhr Marder-Jagd: Schädlingsbekämpferin stürzt durch Schul-Dachboden

In einer Grundschule in Riede (Landkreis Verden) hat sich am Dienstag ein Arbeitsunfall ereignet. Da sich auf dem Dachboden der Schule Marder befanden, sollte eine Schädlingsbekämpfungs-Firma dagegen vorgehen. Eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin der Firma rutschte dabei laut Polizei vom stabilen Teil des Dachbodens ab und stürzte durch eine Leichtbaudecke. Sie fiel drei Meter tief und landete in einem leeren Werkraum. Leicht verletzt wurde sie laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Schülerinnen und Schüler waren den Angaben zufolge nicht gefährdet.

