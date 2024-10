Stand: 06.10.2024 13:13 Uhr Mann verursacht beim Ausparken "Spur der Verwüstung"

Ein Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Ausparken in Bremen einen erheblichen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beschädigte der 33-Jährige im Stadtteil Obervieland beim Versuch, sein Auto aus einer Parklücke zu manövrieren, neun Fahrzeuge, zwei davon erheblich. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer "Spur der Verwüstung" und schätzt den Schaden auf über 20.000 Euro. Der Mann kam demnach von einer Geburtstagsfeier, er sei offenbar betrunken gewesen. Gegen ihn wird ermittelt.

