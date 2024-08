Stand: 07.08.2024 07:00 Uhr Mann tot in Wohnung gefunden: Ehefrau in Untersuchungshaft

Eine 63-jährige Frau in Aurich wird verdächtigt, ihren 70-jährigen Ehemann getötet zu haben. Nach Polizeiangaben hatten Beamte am Montagabend einen Zeugenhinweis erhalten und daraufhin ein Mehrfamilienhaus aufgesucht. Hier fanden sie den Mann tot in seiner Wohnung. Die Ehefrau hielt sich vor dem Haus auf. Gegen sie erließ ein Richter inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag. Die Umstände und Hintergründe der Tat würden nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichnam des 70-Jährigen soll obduziert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.08.2024 | 06:30 Uhr