Stand: 11.12.2024 14:16 Uhr Mann randaliert auf Weihnachtsmarkt in Bremen

Ein 44-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf einem Bremer Weihnachtsmarkt an einem Stand randaliert und Mitarbeiter und einen Polizisten bespuckt. Der Mann hat nach Polizeiangaben zuvor versucht, der Standbetreiberin Bargeld zu entreißen. Dabei soll er sie auch geschlagen haben. Auch einen weiteren Mitarbeiter, der ihn festhalten wollte, habe er getreten und bespuckt. Anschließend nahm ihn die Polizei fest. Auch dagegen leistete er den Angaben nach Widerstand und spuckte einem Beamten ins Gesicht. Er wurde zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

