Stand: 14.10.2024 14:11 Uhr Mann löst aus Versehen Großeinsatz am Bremer Flughafen aus

Am Sonntag musste laut Polizei der Bremer Flughafen wegen eines herrenlosen Pakets teilweise gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, um das verdächtige Gepäckstück zu überprüfen. Nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass von dem Paket keine Gefahr ausging. Darin befanden sich ein Klapprad und Bekleidungsstücke. Wie die Polizei Bremen mitteilte, hatte mutmaßlich ein 75-jähriger Mann das Paket am Terminal stehen gelassen, nachdem er es nicht aufgeben konnte und war anschließend geflogen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die Kosten dafür werden dem Mann in Rechnung gestellt.

