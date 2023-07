Stand: 05.07.2023 21:37 Uhr Mann geht mit Hammer auf Polizei los - Beamte setzen Taser ein

Die Polizei in Bremerhaven hat mithilfe eines Tasers einen mit einem Hammer bewaffneten Angreifer gestoppt. Den Angaben zufolge hatte der Mann in einer Wohnung randaliert. Als die von Zeugen alarmierten Beamten eintrafen, seien sie auf den stark blutenden 35-Jährigen getroffen. Diese habe auf Versuche ihn zu beruhigen, nicht reagiert. Anschließend habe der Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen, sei aus wenigen Metern Höhe auf die Straße gesprungen und mit erhobenem Hammer auf die Beamten zu gerannt. Die Polizisten hätten nach einer Androhung den Taser eingesetzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in eine Klinik gebracht.

