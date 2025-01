Stand: 18.01.2025 16:18 Uhr Mann befördert mehrere Pflegeheimbewohner - ohne Führerschein

Ein 61-Jähriger hat am Freitag in Grasberg (Landkreis Osterholz) ohne Führerschein mehrere Bewohner eines Pflegeheims in einem Kleinbus befördert. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auch nicht im Besitz eines erforderlichen Personenbeförderungsscheins. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann, nachdem er sich - vermutlich bei einem Wendemanöver - auf einem Acker festgefahren hatte. Dem 61-Jährigen sei die Weiterfahrt umgehend untersagt worden, so die Polizei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

