Stand: 25.06.2024 09:27 Uhr Lkw weicht Auto aus und kippt um - Autofahrer fährt weiter

Ein Lkw-Fahrer ist nach Polizeiangaben am Montagmittag in einer Kurve bei Steinkimmen (Landkreis Oldenburg) einem Auto ausgewichen, das ihm entgegenkam. Der Sattelzug kippte daraufhin auf die Seite. Der 74-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Nach dem Vorfall fuhr der Autofahrer den Angaben zufolge in Richtung Ganderkesee weiter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04431) 94 11 15 zu melden. Den Schaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro. Die Straße war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.

