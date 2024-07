Stand: 29.07.2024 18:20 Uhr Leichtflugzeug stürzt ab: 65-jähriger Pilot verletzt

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs ist am Montag ein 65-jähriger Pilot verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Nachmittag vom Flughafen Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) gestartet. Kurz nach dem Start sei in etwa 100 Metern Höhe der Motor des Flugzeugs ausgefallen, teilte die Polizei mit. Die Maschine sei daraufhin abgestürzt und nach einer harten Landung auf einem Feld in der Nähe des Flughafens zum Stehen gekommen. Der Pilot sei ansprechbar gewesen und habe selbst einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei mit. Ein privater Hubschrauber habe aus der Luft nach dem Flugzeug gesucht, erste Hilfe geleistet und die genauen Koordinaten an die alarmierten Einsatzkräfte weitergegeben. Da die Schwere der Verletzungen zunächst unklar war, wurde der 65-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache wird nach Angaben der Polizei nun untersucht.

