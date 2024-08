LandTageNord in Wüsting: Messe rund um die Landwirtschaft Stand: 22.08.2024 13:30 Uhr Am Freitag beginnen die LandTageNord in Wüsting bei Oldenburg. Bei der "Erleb-was-Messe" gibt es laut Veranstalter verschiedene Tierschauen, eine Treckerparade und ein breit aufgestelltes Show-Programm.

Bis zum 26. August erwarten die Veranstaltenden rund 70.000 Besuchende. Bei mehr als 600 Ausstellern auf 130.000 Quadratkilometern dreht sich demnach alles um die Themen Landwirtschaft, Haus, Garten, Freizeit, Ernährung, Gesundheit und Energie. Die LandTageNord finden nun zum 20. Mal statt.

Programm der LandTageNord 2024

Besuchende der "Erleb-was-Messe" können vier Tage lang verschiedene Tiere sehen, darunter Rinder, Pferde, Schafe, einen Border Collie und Laufenten. Nach Angaben der Organisatoren zeigt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit dem Praxislabor Digitaler Ackerbau, wie in der Landwirtschaft innovativ und digital gearbeitet werden könne. Wie früher geackert wurde, zeige demzufolge die Treckerparade. Dort werden historische landwirtschaftliche Maschinen unter anderem aus dem Jahr 1936 präsentiert. Am Freitag und Sonntag werden außerdem Fohlenchampionate und Züchterwettbewerbe veranstaltet. In diesem Jahr findet außerdem am Samstag zum ersten Mal ein Hobby Horsing - also Steckenpferd-Turnier - statt. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Vom 23. bis zum 26. August hat die LandTageNord von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind sowohl online als auch an der Tageskasse verfügbar. Erwachsene zahlen 14 Euro (Tageskasse 15 Euro). Ermäßigte Tickets kosten neun Euro (Tageskasse 10 Euro), Familientickets 34 (Tageskasse 35 Euro), Kinder von sechs bis 14 Jahren sieben Euro (Tageskasse 8 Euro).

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft