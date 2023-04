Stand: 13.04.2023 14:57 Uhr Lamborghini-Kauf auf Imbiss-Parkplatz: Mann muss Wagen zurückgeben

Ein Emsländer muss einen zu Unrecht erworbenen Lamborghini an den rechtmäßigen Besitzer des Autos zurückgeben. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschieden. Der Mann hatte den Luxuswagen nachts um 1 Uhr auf einem Imbiss- Parkplatz gekauft, obwohl es Unstimmigkeiten in den Papieren gab. Die beiden Verkäufer waren nämlich nicht die Eigentümer des Lamborghini. Sie hatten den Wagen bei einer Agentur gemietet und anschließend nicht zurückgebracht. Der Wagen war daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der eigentliche Besitzer aus Spanien hatte die Karosse nur an die Agentur vermietet und später gegen den Emsländer auf Herausgabe des Wagens geklagt. Das Landgericht Osnabrück hatte diese Klage abgewiesen, weil der Käufer gutgläubig gehandelt habe. Das sah das OLG ganz anders. Es bewertete das Verhalten des Emsländers als "grob fahrlässig".

