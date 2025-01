Stand: 10.01.2025 10:46 Uhr Krankentransport verursacht Unfall - Frau schwer verletzt

Eine 49-Jährige ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Scholen (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 36-jährige Fahrer eines Krankentransports an einer Kreuzung zur B61 den Wagen der Frau übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 49-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

